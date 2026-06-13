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Ordu'da Yunus Emre'yi anma programı düzenlendi

Ordu'da Yunus Emre'yi anma programı düzenlendi
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Ordu'nun Ünye ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi, Ünye Belediyesi ve Yunus Emre Derneği iş birliğiyle Şeyh Yunus Emre Türbesi'nde anma programı gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar, tasavvuf müziği dinletisi ve akademik sunumlar yer aldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Yunus Emre'yi anma programı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Ünye Belediyesi ve Ünye Yunus Emre Derneği iş birliğiyle Şeyh Yunus Emre Türbesi'nde "Gönüllerin Mimarı Yunus Emre" temasıyla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Duaların edildiği programda, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasınca tasavvuf müziği dinletisi sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aşkın Baş, yaptığı konuşmada, Yunus Emre'nin asırlardır insanlığa ışık tuttuğunu belirterek, "İnsanı merkeze alan bir düşünceyi bizlere miras bırakmıştır. Bu anlayış ayrıştıran değil, birleştiren, ötekileştiren değil, kucaklayan bir medeniyetin temelidir." dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise Yunus Emre Türbesi'nin ilçede bulunmasının eşsiz bir manevi miras olduğunu dile getirdi.

Ünye Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan da buraya yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçi geldiğini anlattı.

Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden Öğretim Üyesi Dr. Kamil Yavuz "Yunus Emre'nin yaşadığı dönemde Anadolu'nun genel durumu", Doç. Dr. Mustafa Eren ise "Yunus Emre'de tasavvuf anlayışı" konulu sunum yaptı.

Programa, Ünye Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, diğer ilgililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk
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