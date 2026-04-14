Ünye'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı: Özel Öğrencilerin Projeleri Sergileniyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan, Şehit Harun Ateş Özel Eğitim Meslek Okulu'nda düzenlenen fuarın özel öğrencilerin okulunda yapılmasını değerli bulduklarını belirtti. Fuarda 12 özel öğrencinin danışman öğretmenler eşliğinde hazırladığı 6 proje sergileniyor. Fuar yarın sona erecek.

Ordu'nun Ünye ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan, Şehit Harun Ateş Özel Eğitim Meslek Okulu'nda düzenlenen açılışta, bu güzel çalışmayı çok kıymetli bulduklarını söyledi.

Alan, bu fuarın, özel öğrencilerin olduğu okulda yapılması dolayısıyla emeği geçenleri tebrik etti.

Okul müdürü Şinasi Coşkan da yılın ilk sergisini açmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Açılışın ardından protokol üyeleri ve davetliler, stantları gezerek öğrencilerden projelere ilişkin bilgi aldı.

Yarın sona erecek fuarda, 12 özel öğrencinin danışman öğretmenler rehberliğindeki 6 projesi sergileniyor.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk
