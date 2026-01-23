Haberler

Ordu'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Ordu'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının durumu iyi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

S.Ç. idaresindeki 34 KR 3407 plakalı otomobil, Burunucu Mahallesi'nde E.T. yönetimindeki 35 EZC 351 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, M.T'nin kullandığı 52 ACA 633 plakalı otomobile de çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
