TIR'a arkadan çarpan kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiyeciler kurtardı

ORDU'nun Ünye ilçesinde TIR'a arkadan çarpan kamyonun araçta sıkışan sürücüsü Adem Erek'i (51), itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Nuriye Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Adem Erek'in direksiyon kontrolünü yitirdiği 52 K 8035 plakalı kamyon, aynı yöne giden Sezgin Özbakan'ın (38) kullandığı 55 AGE 01 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kamyonun sürücüsü, araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, Adem Erek'i yaklaşık 1 saatlik çalışmayla sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafiğin bir süre kontrollü sağlandığı yol, kamyonun çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.