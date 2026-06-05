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Ünye'de kütüphane ve yıl sonu sergisi açıldı

Ünye'de kütüphane ve yıl sonu sergisi açıldı
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Ordu'nun Ünye ilçesindeki Tekkiraz İlkokulu'nda hayırsever Doç. Dr. Güvenç Koçkaya tarafından Uras Koçkaya adına yaptırılan kütüphane ve yıl sonu sergisi törenle açıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan, öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştiren projelerin önemine vurgu yaptı.

Ordu'nun Ünye ilçesindeki Tekkiraz İlkokulu'nda kütüphane ve yıl sonu sergisi açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştiren projelerin önemli olduğunu söyledi.

Kitapların öğrenciler için önemine değinen Alan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hayırsever Doç. Dr. Güvenç Koçkaya tarafından Uras Koçkaya adına yaptırılan kütüphane ve yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk
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