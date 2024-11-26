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Ünye'de Tarihi Meydan Hamamı Restorasyonu Devam Ediyor

Ünye'de Tarihi Meydan Hamamı Restorasyonu Devam Ediyor
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Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, restorasyonu süren Tarihi Meydan Hamamı'nda yaptığı incelemelerde çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Hamam, restorasyon sonrası çok yönlü bir kent müzesi olarak kullanılacak.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, restorasyonu devam eden Tarihi Meydan Hamamı'nda incelemelerde bulundu.

Tavlı, beraberindeki mimar Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ile çalışmaları inceledi, teknik ekipten bilgi aldı.

Başkan Tavlı, 2023'te kamulaştırılan hamamın restorasyon sonrası çok yönlü kent müzesi olarak kullanılacağını söyledi.

Tarihi bir yapıyı daha restore ederek ayağa kaldırdıklarını belirten Tavlı, hamamın, Karadeniz Bölgesinin en önemli meydanlarından olan Cumhuriyet Meydanı'nda bulunması açısından da önem arz ettiğini vurguladı.

Tavlı, liman şehri Ünye'de geçmişte 13 medrese bulunduğunu, müderrislerin ve hat sanatçılarının yetiştiğini anlatarak, bunları dikkate alarak tarihi yapıyı çok yönlü bir mekana dönüştürmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Tavlı, Meydan Hamamı Kent Müzesi Projesine bilim danışmanlığı ile katkı sunan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay'a teşekkür etti.

Ahunbay ise projenin geliştirilerek uygulanması için yerel yönetimle ortak çalışma yürüttüklerini belirterek, "Restorasyon sonrası Ünye kendisine yakışır bir kültür yapısına kavuşmuş olacak." dedi.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
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