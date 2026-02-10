Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü, kaza kamerada

ORDU'nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Rasim Demir (84), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Liseler Mahallesi'nde meydana geldi. Habip Ö. (47) yönetimindeki 52 LD 198 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Rasim Demir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin kaputunda kalıp sürüklenen Demir, yola düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Demir, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demir, kurtarılamadı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.