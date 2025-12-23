Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde U.Ç. yönetimindeki 55 LJ 827 plakalı otomobil ile Y.Ü idaresindeki 06 DKJ 259 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle U.Ç'nin kullandığı araç, orta refüje çıktı ve ardından tabelaya çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü U.Ç, ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel