Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ünye'de Organ Bağışı Haftası için Ünye Devlet Hastanesi öncülüğünde yürüyüş yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünye'de Organ Bağışı Haftası için Ünye Devlet Hastanesi öncülüğünde yürüyüş yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde Organ Bağışı Haftası kapsamında Ünye Devlet Hastanesi öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. Çamlık mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na yapılan yürüyüşe İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ünye Belediyesi ve Ünye Doğa Yürüyüşü Grubu destek verdi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.

Ünye Devlet Hastanesi öncülüğünde, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ünye Belediyesi ve Ünye Doğa Yürüyüşü Grubu'nun destekleriyle Çamlık mevkisinde organize edilen yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Yılmaz Dündar, toplumsal duyarlılığın önemine dikkati çekerek, "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası münasebetiyle farkındalığı tekrar gündeme getirmek ve hayatta tutmak adına yürüdük." dedi.

Dündar, doku ve organ nakli bekleyen hasta kalmayana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Ünye Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Songül Cumhur Baykal da organ naklinin hayat kurtarıcı rolüne işaret etti.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı

Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak

Bakan'dan emeklileri heyecanlandıran sözler! Ek zam müjdesi verdi
Tarihin en büyük kripto soygunu! Kim Jong Un'un kardeşi ateş püskürdü

ABD'ye meydan okudu: Bu bir provokasyon
Hatimoğulları'ndan Öcalan için özgürlük çağrısı! 'Fiziki özgürlüğü sağlansın'

Hatimoğulları'ndan olay yaratacak çağrı! Öcalan için bunu istedi
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı

Borsa İstanbul'da deprem! Üst düzey isim rüşvetten tutuklandı
Kütahya'da hakkında uzaklaştırma kararı olan adam, kadını ve oğlunu vurdu! Sıkıştırılınca intihara kalkıştı

Eve girerken pusuya düşürdü! Anne ve oğlunu vurup kaçtı
Yürümeye mecali yok! Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti

Yürümeye mecali yok! Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti
İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt çok sert oldu

Koca orduyu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt gerilimi tavan yaptırdı