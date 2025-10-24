Haberler

Ünye'de Kahverengi Kokarca ile Mücadelede 200 Sülün Doğaya Salındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında Gümüşhane'den getirilen 200 sülün doğaya salındı. Ünye Belediye Başkanı, bu tür biyolojik mücadelenin doğadaki dengeyi koruma açısından önemli olduğunu vurguladı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında 200 sülün, doğaya salındı.

Karadeniz Bölgesi'nde fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününe zarar veren kahverengi kokarca böceklerine karşı yürütülen biyolojik mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Ünye ilçesi Asarkaya Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen programla birlikte Gümüşhane'den getirilen 200 sülün, doğaya salındı. Programa Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ferda Yıldırım, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu İl Müdürü Ersin Çakır ve görevliler katıldı. Burada konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, biyolojik mücadelenin önemini vurgulayarak, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz tarafından doğaya salınmak üzere yetiştirilen sülünleri, bugün doğayla buluşturduk. Bu çalışma, doğadaki biyolojik dengeyi korumak ve fındıkta zarara neden olan kahverengi kokarca böceğiyle doğal yoldan mücadele etmek açısından oldukça kıymetli. Esasen yapılması gereken, doğanın kendi dengesini içinde zararlılarla mücadele etmektir. Ancak yeterli olmadığı durumlarda kimyasal mücadelenin de bilinçli bir şekilde yapılması gerekiyor" dedi.

Haber-Kamera: Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştirdi

Hasta yatağında aldığı karar şaşkınlık yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.