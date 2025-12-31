Ordu'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu hafif ticari aracın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hamidiye Mahallesi'nde O.B. idaresindeki 37 ACC 180 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ve beraberindeki E.O. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel