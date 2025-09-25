Ünye'de 8 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Ordu'nun Ünye ilçesinde 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gölevi Mahallesi'nde 8 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.