"Unutulmaz Bir Hafıza Mekanı: Atatürk Orman Çiftliği" Resim Sergisi, Galeri Soyut Çankaya'da Ziyarete Açıldı

(ANKARA) - Eski Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Atatürk Orman Çiftliği'nin 100'üncü yılına özel bir resim sergisini yaşama geçirdi. Galeri Soyut Çankaya'da İbrahim Karaoğlu küratörlüğünde hazırlanan "Unutulmaz Bir Hafıza Mekanı: Atatürk Orman Çiftliği" sergisi, Atatürk'ün Atatürk Orman Çiftliği'ni halka emanet ettiği 11 Haziran'da ziyarete açıldı.

Sergi, deri üzerine karma teknikle yapılan 42 eserden oluşuyor. Candan; pek çoğu yıkılan yapıları, sanatın gücüyle yeniden sanatseverlerle buluşturarak Atatürk Orman Çiftliği'ne 100'üncü yılında bir saygı geçiti ile selam duruyor.

Serginin açılışına eski CHP Ankara Milletvekili Gülsüm Bilgehan, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, AB Delegasyonu'ndan Sema Kılıçer, gazeteci ve yazar Işık Kansu, TMMOB önceki başkanlarından Yavuz Önen, Müze Kumbaram'ın kurucusu Armağan Daloğlu, gazeteci Nihal Kemaloğlu ve gazeteci Özlem Akarsu Çelik katıldı.

"Sergiden öte Cumhuriyet senfonisi"

Serginin açılışını yapan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Güllü, "Bugün burada bir Cumhuriyet senfonisini izleyeceğiz. Atatürk Orman Çiftliği'nde bugün pek çoğu bulunmayan mekanları gördüğünüzde, her resimin önünde dakikalarca durduğunuzda orada bir Cumhuriyet hikayesi göreceksiniz, bir kadın devrimini hissedeceksiniz. Bir Cumhuriyet kadını Tezcan Karakuş Candan, mücadelesini verdiği Atatürk Orman Çiftliği'ni, Cumhuriyet değerlerini şimdi sanat alanındaki sergileri, belgesel filmleri ile sürdürerek hepimizi başka bir boyuta taşıyor ve yeniden neyi kaybettiğimiz düşünmeye davet ediyor. Hafıza mekanları ile bizi Cumhuriyet ideolojisi ile buluşturuyor" dedi.

"Hafızanın inşa ettiği muazzam bir sanat"

Tezcan Karakuş Candan, "Bu sergiden öte bir şey aslında, ben buna etkileşimli sanat diyorum. Her resimin önüne geçip derinlemesine baktığımızda zihnimizde başka bir sergi inşaası başlar. Kalp ve hafızanın harcını oluşturduğu bu inşaa sürecinde her eser o büyük fotoğrafı oluşturan bir puzzle parçası gibidir. Bu etkileşimle birlikte zihnimizde kafamızda kocaman bir Cumhuriyet sergisi oluşturuyor. Bu hafızanın inşaa ettiği muazzam bir sanat. Her bir resimin hatırlatıcı ve duygudaşlık kurdurduğu ve hafızayı güçlendirdiği bir yanı var. Tarımsal bir kalkınma modeli, Cumhuriyetin devrimci bakışını ve modern yaşantısını hissedeceğimiz bu sergi Atatürk Orman Çiftliği'nin 100'üncü yılında neleri kaybettiğimizi de vurguluyor" diye konuştu.

Serginin küratörlüğünü yapan Karaoğlu ise Atatürk Orman Çiftliği'ne ve sergiye ilişkin düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

"Yepyeni bir resimsel bellek"

"Ülkemizin, Cumhuriyet'le başlayan modernleşme sürecinde; Mustafa Kemal Atatürk'ün, çağdaş kent ve tarım planlaması vizyonunun en önemli hafıza mekanıdır Atatürk Orman Çiftliği. Yalnızca bir üretim ve tarım alanı değil, yeni bir kültür ve yaşam biçiminin de öncüsü olmuştur. Hafızası, yüz yıldır kendine özgü imgelerle dolu bir mekan... İçindeki yapılarla, toplumsal belleğimizdeki anılarıyla anıtsal bir alan. Atatürk'ün ulusuna bağışladığı ve emanet ettiği bu mekan, yüz yıllık tarihinin son dönemlerinde; topraklarının önemli bir bölümü imara açılarak, yapılaşarak azaltıldığı için en mutsuz zamanlarını yaşıyor yıllardır. Bu durum karşısında, sahiplenme, koruma, direnme pratikleri üzerinden; sivil toplum örgütleri, yazarlar, sanatçılar, bilim ve kültür insanları; protestolarla, konferanslarla, davalar açarak, sergiler düzenleyerek, yazılar yazarak, belgeseller oluşturdular. Kuruluşunun 100'üncü yılında, Atatürk Orman Çiftliği'ni yine, yeniden anımsatmanın, unutmamanın; yalnızca geçmişini değil, bugününü ve geleceğini de korumanın seçkin örneklerini sundular. Tüm bu pratiklerin içinde öncü bir biçimde yer alan mimar/yazar/sanatçı Tezcan Karakuş Candan da, AOÇ'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde, yurtiçinde ve yurtdışında; yazılarıyla, hazırladığı belgesel filmle, katıldığı konferanslarla ve hazırladığı resim sergisiyle çok özel, bütüncül bir duruş içinde oldu. Galeri Soyut'taki sergisinde, AOÇ'nin toplumsal ve bireysel hafızamızdaki mekansal imgelerini, resminin içinde şiirsel bir görselliğe dönüştürerek; yüz yıllık bir ikonun yarattığı duygularla dokunuyor içimize. Dünle köprüler kurarak, modern Türkiye'nin kurucu ideolojisinin ve Cumhuriyet'in simgesel bir hafıza mekanının korunmasının gerekliliğini duyumsatıyor, sanatıyla. Kendine özgü bir tarzla yeni, yepyeni bir resimsel bellek oluşturuyor. Daha önce de, küratörlüğünü yaptığım bir sergisinde; Cumhuriyet aydınlanmasıyla oluşturulan, kentin içindeki yapıların görkemli ve ikonik heykeller gibi duruşlarının resimsel hafızasının içinde dolandırarak, görsel bir seyir şöleni sunmuştu sanatseverlere. Bu sergi bir öncekini bütünlüyor. Yine, kent yaşamının tekdüzeliğinde, bakışımızın dalgınlığında kalmış, kim bilir kaç kez yakınından geçtiğimiz, unutturulmak istenilen çok kıymetli bir hafıza mekanını dillendirerek, anımsatarak, yeni bir bellek oluşturmanın görsel tutanaklarıyla yüklü bir sergi sunuyor."

Sergi, 25 Haziran'a kadar Galeri Soyut Çankaya'da sanatseverlerle buluşacak.