BM, Libya'da Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi arasında tırmanan gerilimden endişeli

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Bingazi'deki Temsilciler Meclisi ile Trablus'taki Meclisin üst kanadı olarak görev yapan Devlet Yüksek Konseyi arasında Libya Yüksek Seçim Kurulu'nun yönetiminin yeniden belirlenmesi konusunda artan gerilimden derin endişe duyduğunu açıkladı.

UNSMIL'den yapılan açıklamada, Bingazi ve Trablus'taki meclisler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Libya Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni yönetiminin 10 yılı aşkın süredir belirlenemediği belirtildi.

Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi arasındaki tırmanan gerilim nedeniyle derin endişe duyulduğu ifade edildi.

İki tarafa da diyalog ve tek taraflı adımlardan kaçınmaları çağrısı yapılan açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu'nun bugüne kadar birliğini koruyan ve seçimlerin yürütülmesinde teknik yeterliliğini ispat eden az sayıdaki ulusal kurumdan biri olduğu kaydedildi.

UNSMIL'ın bu anlaşmazlığın çözümü konusunda taraflara destek olamaya hazır olduğu ve uygulanabilir bir seçim sürecinin desteklenmesi için İmad es-Sayih yönetimindeki Yüksek Seçim Kurulu ile çalışmaya devam edeceği aktarıldı.

Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi arasındaki gerilim

Devlet Yüksek Konseyi, dün Libya Siyasi Anlaşması çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulunun yeni başkanını seçmek için bir oturum düzenlediğini duyurmuş ve Konsey üyelerinden 108 kişinin katıldığı oturumda yapılan seçimde 63 oy olan Salah el-Kımişi Yüksek Seçim Kurulunun yeni başkanı olarak seçilmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ise Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale'yi Libya'nın krizden kurtulmasını istememekle suçlamış, İmad es-Sayih yönetimindeki Yüksek Seçim Kurulunun yerel seçimlerde başarılı olduğunu ve yönetimi değiştirmenin gereksiz olduğunu belirtmişti.

Libya Temsilciler Meclisi ile Trablus'taki Meclisin üst kanadı Devlet Yüksek Konseyi arasında seçim yasaları konusunda ve Yüksek Seçim Kurulunun yönetiminin belirlenmesi hususunda anlaşmazlık yaşanıyor.

Bu anlaşmazlık nedeniyle ülkede yıllardır başkanlık seçimleri ve genel seçimler yapılamıyor.