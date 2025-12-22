UNRWA: Bizi ortadan kaldırmaya yönelik benzeri görülmemiş kampanyalarla karşı karşıya kaldık

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 2 yılı aşkın süreden beri UNRWA'yı ortadan kaldırmaya yönelik benzeri görülmemiş sistematik kampanyalarla karşı karşıya kaldıklarını bildirdi.

UNRWA'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Filistinli mültecilere yardım ajansını ortadan kaldırmaya yönelik kampanyalara dikkati çekildi.

Açıklamada, "Medya dezenformasyonu bağlamında yaygın olan iddialardan biri de UNRWA'nın Filistinli mültecileri sürekli olarak mülteci halde tuttuğudur. Ancak siyasi adil ve kalıcı çözümlerin olmaması durumunda mülteciler nerede olursa olsun mülteci statüsünde kalmaya devam eder." ifadeleri yer aldı.

Siyasi bir çözüm olmadığı sürece UNRWA'nın ortadan kalkmasıyla Filistinlilerin "mülteci" statüsünün sona ermeyeceği vurgulanan açıklamada, UNRWA'yı ortadan kalkması halinde ise Filistinli mülteciler arasındaki en yoksul kesimin bedel ödemek zorunda kalacağı uyarısında bulunuldu.

Medya dezenformasyonun bir silah gibi kullanıldığına işaret edilen açıklamada, iki yılı aşkın süreden beri UNRWA'yı ortadan kaldırmaya yönelik benzeri görülmemiş sistematik kampanyalarla karşı karşıya kalındığı ifade edildi.

Filistin mülteci kamplarında eğitim ve sağlık gibi temel hizmetleri sunan UNRWA'ya alternatif bir oluşum olmadığı vurgulanan açıklamada, medyadaki dezenformasyonla Orta Doğu'daki en zayıf gruplardan birine zarar verileceğine dikkati çekildi.

Açıklamada, Filistinli mülteciler için gerçek alternatifin ise gerçek bir barış ve Filistin kurumlarının geleceklerine yapılacak yatırımlar olduğu kaydedildi.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insanı yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail yönetimi, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı olarak UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatırken, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan Ajansın, 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla kapatılması gerektiğini savunuyor.

UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen iki yasa tasarısı, 28 Ekim'de İsrail Meclisinden geçirilmişti.

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.