'Uyuşturucu' soruşturmasında test sonuçları ortaya çıktı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu. Şarkıcı Mustafa Ceceli ve oyuncu İbrahim Çelikkol'un testlerinde kokain tespit edilirken, İlkay Şencan'ın kanında esrar bulundu. Fikret Orman ve Burak Elmas'ın sonuçları ise negatif çıktı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, ardından serbest bırakılan ünlülerin test sonuçları çıktı.

ÇELİKKOL, CECELİ VE ŞENCAN'IN TESTLERİ POZİTİF

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, oyuncu İbrahim Çelikkol'un saç örneğinde kokain ve metabolitleri tespit edildi. Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin saç örneğinde de kokain belirlenirken, İlkay Şencan'ın kanında esrar etken maddesi THC metaboliti bulundu. Oyuncu Hande Erçel'in test sonucuna göre ise idrar örneğinde morfin ve kodein tespit edildi.

FİKRET ORMAN VE BURAK ELMAS'IN TEST SONUÇLARI NEGATİF

Öte yandan, Fikret Orman ile Burak Elmas'ın test sonuçları ise negatif çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
