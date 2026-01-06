Haberler

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar Adli Tıp Kurumu'na getirildi -1

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar Adli Tıp Kurumu'na getirildi -1
İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, aralarında ünlü oyuncular ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

' Uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında oyuncu Doğukan Güngör, 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy ve sanal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da aralarında bulunduğu 25 şüpheli, gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı ve Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu ' Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalarda sonucu İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da operasyon düzenlendi. Haklarında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarısı madde bulundurmak', 'Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak', 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak', 'fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işlediği belirlenen; aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sanal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da bulunduğu 24 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Ayrıca kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy'un da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Kalan bir kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİLER

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheli, gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

