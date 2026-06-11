Ünlülere Yönelik Yeni Uyuşturucu Operasyonunda 22 Gözaltı

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında bu sabah 22 isim daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Berdan Mardini, Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat'in de bulunduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre ünlülere yönelik bir süredir devam eden uyuşturucu operasyonlarına bu sabah bir yenisi eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda adreste arama ve gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Aralarında iş ve sanat dünyasından çok sayıda ismin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Berdan Mardini, Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat'in de bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: ANKA