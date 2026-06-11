Haberler

Ünlülere Yönelik Yeni Uyuşturucu Operasyonunda 22 Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında bu sabah 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Berdan Mardini, Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat'in de bulunduğu bildirildi.

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında bu sabah 22 isim daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Berdan Mardini, Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat'in de bulunduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre ünlülere yönelik bir süredir devam eden uyuşturucu operasyonlarına bu sabah bir yenisi eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda adreste arama ve gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Aralarında iş ve sanat dünyasından çok sayıda ismin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Berdan Mardini, Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat'in de bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: ANKA
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı, işte tam liste

Kenan Doğulu ve Beren Saat dahil 22 ünlü isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor

Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor
Yakın dostlar Kerimcan Durmaz ile Selin Ciğerci de gözaltına alındı

Yakın dostlar da gözaltına alındı
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 49'uncu duruşma

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 49'uncu duruşma bugün
Dev bankadan altın fiyatları için 'Yok artık' dedirtecek tahmin

Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi feci şekilde can verdi
Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Mide bulandıran olay! Vatandaşlar yaka paça indirip cezasını kesti
Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu

Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu