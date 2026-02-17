'Uyuşturucu' soruşturması kapsamımda şarkıcıların da aralarında olduğu 17 kişi gözaltında / Ek bilgilerle

ÜNLÜLERE yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kemal Doğulu, Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçları kapsamında 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

ÜNLÜLER GÖZALTINDA

Operasyonda, şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Furkan Koçan, iş adamı ve 'Terzi' isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, 'Bonivex' isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, 'Züber' isimli firmanın ortakları Murathan Kurt ve Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, gözaltına alındı.