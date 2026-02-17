Haberler

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamımda şarkıcıların da aralarında olduğu 17 kişi gözaltında / Ek bilgilerle

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 17 ünlü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Murat Dalkılıç ve Kaan Tangöze ile oyuncu İsmail Hacıoğlu da yer alıyor.

ÜNLÜLERE yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kemal Doğulu, Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçları kapsamında 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

ÜNLÜLER GÖZALTINDA

Operasyonda, şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Furkan Koçan, iş adamı ve 'Terzi' isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, 'Bonivex' isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, 'Züber' isimli firmanın ortakları Murathan Kurt ve Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlülere yeni operasyon! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı

Yeni operasyon! TRT oyuncusu ve ünlü şarkıcı dahil 17 kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlık harekete geçti! Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda

Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda
Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz

Fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Ülkede şoke eden görüntü! Balıklar sokaklara taşındı

Balıklar sokaklara taşındı, halk şaşkınlık içinde onları izledi
Bakanlık harekete geçti! Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda

Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda
Nereden nereye! Liverpool'un eski yıldızı tutuklandı

Nereden nereye! Efsane isim tutuklandı
Giresun'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti

Son mesajında Sedat Peker'e seslenip canına kıydı