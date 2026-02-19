Haberler

'Uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi / Arşiv eklendi

Güncelleme:
Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç gibi ünlülerin de aralarında bulunduğu 21 kişi, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

ÜNLÜLERE yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçlamalarıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonda Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Adem Kılıçcı, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın ve Buse Görkem Narcı'nın da aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Öte yandan şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

