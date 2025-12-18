Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu... Aleyna Tilki, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve İrem Sak Adli Tıp Kurumu'na Sevk Edildi

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltında alınan oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyanın ünlü isimleri Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün saat 07.00'den itibaren Sarıyer, Eyüp, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki bazı adreslerde 7 şüpheliye yönelik arama yapıldı.

Ünlüler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Soruşturma kapsamında oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya ünlüleri Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadı. Sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirilen ünlüler, burada ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Aleyna Tilki'nin avukatı Ayşegül Mermer İl Jandarma Komutanlığı binasından çıkışta yaptığı açıklamada, "Adli Tıp Kurumu'nda rutin işlemler yapılacak sonra buraya gelecek. Buradaki ifade işlemleri tamamlandı." dedi.

Öte yandan, ünlülere yönelik bir önceki operasyonda hakkında işlem yapılan oyuncu Berrak Tüzünağaç da bugün İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye gitti.