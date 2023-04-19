ÜNLÜ YÖNETMENİN ANNESİ ÇANAKKALE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

ÜNLÜ yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın hayatını kaybeden annesi Fatma Ceylan (98) Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çakıroba köyünde toprağa verildi.

Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın önceki gün İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Fatma Ceylan için Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çakıroba köyünde ikindi namazına müteakiben köy camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, köy haklı katıldı. Törenden önce ünlü yönetmen Ceylan, taziyeleri kabul etti. Daha sonra Fatma Ceylan'ın cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.