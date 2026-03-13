İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti.

(ANKARA) - Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle paylaştığı mesajda, "Müteveffaya Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Türk tarihçiliğinin duayen isimlerinden, değerli akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir teesürle öğrenmiş bulunuyorum. Müteveffaya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA