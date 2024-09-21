Üye Girişi
Haberler

Ünlü Şarkıcı Metin Arolat, Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Ünlü Şarkıcı Metin Arolat, Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

52 yaşındaki şarkıcı Metin Arolat, Kadıköy'de sahne aldığı mekanda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Arolat'ın cenazesi İzmir'e götürülecek.

(İSTANBUL) - Şarkıcı Metin Arolat, Kadıköy'de sahne aldığı mekanda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Kozyatağı'nda sahne aldığı otelde şarkı söylediği sırada fenalaşan Metin Arolat, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

52 yaşındaki sanatçının cenazesinin yarın Teşvikiye Caminde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından İzmir'e götürüleceği öğrenildi. Metin Arolat'ın cenazesi, İzmir Hacımustafa Beşikçioğlu Camii'nde pazartesi günü yapılacak tören sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Arolat kimdir?

Metin Arolat, 28 Mayıs 1972'de İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Arolat, İstanbul'da bir reklam ajansında işe başladı, ayrıca ABD'de reklamcılık eğitimi aldı.

Arolat, 1995 yılında "Ayrılık Olmaz" isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yaptı. Hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüten Arolat, "Yine Bir Başıma", "Kabul Et", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Karavan" gibi albüm ve single çalışmalarına imza attı ve birçok markanın reklam filmlerinde yönetmenlik yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Kültür Sanat Metin Arolat Kalp Krizi 3-sayfa Kadıköy Güncel Kültür Sanat Müzik İzmir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz

ABD'ye uçmadan Beşar Esad'a mesaj gönderdi: Biz hazırız

 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 İnşaatta facia! Vincin halatı koptu, 2 işçi feci şekilde can verdi

2 emekçi son nefeslerini bu sepetin altında verdi
Metin Arolat'ın son anları! Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı

Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });