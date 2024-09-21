Ünlü Şarkıcı Metin Arolat, Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

(İSTANBUL) - Şarkıcı Metin Arolat, Kadıköy'de sahne aldığı mekanda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Kozyatağı'nda sahne aldığı otelde şarkı söylediği sırada fenalaşan Metin Arolat, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

52 yaşındaki sanatçının cenazesinin yarın Teşvikiye Caminde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından İzmir'e götürüleceği öğrenildi. Metin Arolat'ın cenazesi, İzmir Hacımustafa Beşikçioğlu Camii'nde pazartesi günü yapılacak tören sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Arolat kimdir?

Metin Arolat, 28 Mayıs 1972'de İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Arolat, İstanbul'da bir reklam ajansında işe başladı, ayrıca ABD'de reklamcılık eğitimi aldı.

Arolat, 1995 yılında "Ayrılık Olmaz" isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yaptı. Hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüten Arolat, "Yine Bir Başıma", "Kabul Et", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Karavan" gibi albüm ve single çalışmalarına imza attı ve birçok markanın reklam filmlerinde yönetmenlik yaptı.