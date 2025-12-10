Haberler

Güllü'nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, gözaltına alındı. Yakalanmadan önceki sokakta dolaşma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yakalanmadan önce Büyükçekmece'de sokakta dolaştıkları anlara ilişkin görüntü ortaya çıktı.

Yalova Çınarcık'ta Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümüyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cinayet Büro Şubesi tarafından İstanbul Büyükçekmece'de bulundukları sitede gözaltına altına alınarak Yalova'ya götürüldü.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güllü'nün kızı Tüğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yakalanmadan önce sokakta yürüdüğü anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tüğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde sokakta dolaştıkları anlar yer alıyor.



