Sanatçı Fatih Ürek hayatını kaybetti

Güncelleme:
Kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi gören 59 yaşındaki şarkıcı Fatih Ürek, hastanede yaşamını yitirdi. Hastane açıklamasında, sanatçının durumu aniden kötüleştiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Fatih Ürek'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim 2025 tarihinde hastanemize kaldırılan ve o günden beri hastanemizde tedavi görmekte olan değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu 30 Ocak 2025 günü aniden kötüleşmiştir. Kardiyak arrest gelişen sanatçımıza, hekimlerimiz ve sağlık personellerimiz hızla müdahale etmiş, kendisine gerekli tüm ileri yaşam destek tedavileri uygulanmış; ancak ne yazık ki sonuç alınamamıştır. Hastamız tüm çabalara rağmen yapılan müdahalelere olumlu yanıt verememiş; ve saat 20.30'da hayatını kaybetmiştir. Sanatçımız Fatih Ürek'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
