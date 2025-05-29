Ünlü Sanatçılardan İngiltere Hükümetine İsrail'e Silah Sevkiyatını Durdurma Çağrısı

Aralarında Dua Lipa, Annie Lennox ve Benedict Cumberbutch'un da bulunduğu 300 sanatçı İngiltere hükümerinden İsrail'e silah sevkiyatını durdurması çağrısı yaptı.Aralarında Dua Lipa, Annie Lennox, Massive Attack gibi dünyaca tanınmış sanatçıların da bulunduğu 300 ünlü isim, İngiltere hükümetine açık bir mektup yazarak İsrail yönetimine silah sevkiyatının durudurulması çağrısı yaptı.

Choose Love adlı yardım kuruluşunun Perşembe günü yayımladığı açık mektuba imza atan sanatçılar, Başbakan Keir Starmer'dan "İngiltere'nin Gazze Şeridi'ndeki mezalime ortaklığına son vermesini" talep ediyor. Mektubun imzacıları arasında, özellikle ünlü dedektif Sherlock Holmes'u canlandırdığı dizideki oyunculuğu ile akıllara kazınan başarılı oyuncu Benedict Cumberbatch ve Oscar ödüllü ünlü İskoç oyuncu Tilda Swinton gibi çok sayıda tanınmış sinema sanatçısı da bulunuyor.

Arnavut kökenli İngiliz pop yıldızı Dua Lipa, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını en sert eleştiren ünlülerden biri. Lipa geçen yıl İsrail'in bölgedeki saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirmişti.

Hükümete yönelik talepler

İmzacılar, İngiliz hükümetinden "Gazze Şeridi'ne sınırsız insani yardım ve destek ulaştırılmasını", "acil ve kalıcı bir ateşkes" sağlamaya aracı olmasını ve İsrail'e yapılan tüm silah satışlarını "derhal askıya almasını" talep ediyor.

Başbakan Starmer'a hitaben yazılan mektupta, Gazze Şeridi'ndeki durumun bir yandan "dayanılmaz" olarak adlandırılıp diğer yandan silah göndermeye devam edilemeyeceği de vurgulanıyor.

İşçi Partili siyasetçi daha önce Gazze Şeridi'ndeki durumu "dayanılmaz" olarak nitelendirmiş ve Mayıs ortasından bu yana İsrail'in Filistin topraklarına yönelik daha da artırdığı saldırılarını kınamıştı. Choose Love yardım kuruluşundan Josie Naughton, "Şimdi Keir Starmer'dan eyleme geçmesini bekliyoruz. Sözler Filistinli çocukların hayatlarını kurtaramayacak, sözler onların boş midelerini dolduramayacak" dedi. Gazze'deki savaş 7 Ekim'de başladı

Ortadoğu'da başka ülkelere de sıçrayan Gazze'deki savaş, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yönelik büyük saldırısıyla başladı. İsrail, söz konusu saldırıda bir günde yaklaşık bin 210 kişinin öldürüldüğünü, 251 vatandaşının da Gazze Şeridi'ne rehin olarak kaçırıldığını açıkladı.

Hamas saldırısının düzenlenmesinden bu yana İsrail, Gazze Şeridi'nde yoğun bir askeri operasyon yürütüyor. Hamas kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bugüne dek söz konusu savaşta aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 54 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Son zamanlarda, Gazze Şeridi'ndeki sivil nüfusun durumunun çok daha kötüleşmesi, İsrail'in uzun süredir sığındıkları bölgeye gıda sokulmasına izin vermemesi ve saldırılarında hastane, çocuk yuvaları, sivillerin sığındığı çadırlar, hatta Avrupa Birliği ve uluslararası temsilcilerin de bulunduğu konvoyları hedef alması üzerine İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetine uluslararası toplumdan tepkiler arttı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının Yahudilere karşı işlediği insanlık suçu nedeniyle şimdiye kadar çekimser bir tutum sergileyen Berlin hükümeti de, izlediği askeri çizgi nedeniyle, Netanyahu yönetimini hafta içinde Başbakan Friedrich Merz'in ağzından net bir dille eleştirdi.

AFP / ETO,ET

DW Türkçe'ye nasıl engelsiz erişebilirim?