Ünlü Sanatçı Muazzez Abacı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, ABD'de yaşamını yitirdikten sonra Ankara Radyosu'nda düzenlenen törenle anıldı. 78 yaşında hayatını kaybeden Abacı'nın cenazesi, cenaze namazı için Kocatepe Camisi'ne götürüldü.

(ANKARA) - ABD'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü sanatçı Muazzez Abacı için sanat hayatına adım attığı ilk yer Ankara Radyosu'nda tören düzenlendi.

Kızını ziyaret amacıyla bulunduğu ABD'de doğum gününde 78 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı son yolculuğuna uğurlanıyor.

ABD'de 12 Kasım'da hayatını kaybeden Abacı'nın cenazesi İstanbul'daki törenlerin ardından Ankara'ya getirildi. Ünlü sanatçı Muazzez Abacı için sanat hayatına adım attığı ilk yer Ankara Radyosu'nda düzenlenen törene, Muazzez Abacı'nın kızı Aslı Saba Abacı, torunu Sara Anderson, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, eski TRT Başspikeri Mehpare Çelik ve Abacı'nın sevenleri katıldı.

Ankara Radyosu'ndaki törende, Abacı'nın hayat hikayesi anlatıldıktan sonra Kuran-ı Kerim okundu, kızı Aslı Saba Abacı taziyeleri kabul etti.

Törenin ardından Abacı'nın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazı için götürüldü. Abacı, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Tam adı Hicran Muazzez Abacı olan sanatçı, 12 Kasım 1947'de Ankara'da doğdu. 1966'da TRT Ankara Radyosu'nda açılan sınavı kazanarak müzik hayatına ilk adımını atan sanatçının, 1990 yılında yayınladığı "Vurgun" adlı albümü satış rekorları kırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 1998'de Devlet Sanatçısı ünvanı verdiği sanatçı, 5 Kasım'da kızını ziyaret etmek için gittiği New York'ta kalp krizi geçirmişti. Stent takılan, ardından böbreklerinde gelişen komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alınan Abacı, doğum günü olan 12 Kasım'da 78 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: ANKA / Güncel
