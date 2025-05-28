Ünlü Rapçi Süleyman Burak Bodur Tahliye Oldu

GEBZE 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Uyuşturucu madde kullanımını özendirme' suçundan hakkında dava açılan LvBel C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, ilk duruşmada tahliye edildi. Karar sonrası Bodur'u Kandıra Cezaevi önünde ailesi ve yakınları karşıladı.

LvBel C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Uyuşturucu madde kullanımını özendirme' suçu kapsamında 5 Mayıs'ta avukatıyla ifadesinin alınması için Gebze Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. İfadesinin ardından Bodur, adliyeye sevk edildi. Gebze Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Süleyman Burak Bodur, tutuklanıp Kandıra Cezaevi'ne gönderildi. Süleyman Burak Bodur'un mahkemede verdiği ifadede, şarkılarında geçen sözleri kasıtlı yazmadığını, sadece sözlerin kafiyeleri uysun diye yazdığını ve bunun suç olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianameyle Süleyman Burak Bodur hakkında Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bodur, bugün davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme, tutuklu sanık Bodur'un tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

AİLESİ VE YAKINLARI KARŞILADI

Karar sonrası Bodur, tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden bugün saat 17.30 sıralarında tahliye edildi. Araçla cezaevinden çıkan Bodur'u ailesi, yakınları ve arkadaşları karşıladı. Araçtan inmeyen Bodur, konvoy eşliğinde bölgeden ayrıldı.