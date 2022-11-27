Ünlü profesör Mustafa Karataş, canlı yayındaki zina sorusuyla neye uğradığını şaşırdı

Sohbetleri geniş bir kesim tarafından takip edilen ünlü profesör Mustafa Karataş'ın son programına, bir izleyici tarafından yöneltilen soru damga vurdu.

"EVLİ AMA BAŞKA BİR ADAMLA BİRLİKTE"

Kanal 7 ekranlarındaki programda yayına bağlanan kadın ismini vermek istemedi ve Prof. Dr. Mustafa Karataş'a "Benim arkadaşım şu an evli resmi olarak ve başka bir adamla birlikteliği var. Ve o adamın da iki tane yetim çocuğu var. Ne kadar günahı var hocam bu arkadaşımın?" diye sordu.

"EŞİNDEN AYRILIP DİĞERİYLE EVLENMELİ"

Karataş soruyu ilk başta anlamayarak "Adamın çocuğunun olup olmaması... Bir dakika anlamadım" dedi sonra ise devam etti: "Buna doğrudan zina denir. Diğer taraftan çocukların da rızkını yediriyor nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik. Ne iğrenç bir yola girmiş kadın da erkek da büyük günah işliyor. Eşinden ayrılıp diğeriyle evlenmeli. Boşanmadan olmaz sürekli zina işliyor."