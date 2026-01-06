Oyuncu Melisa Döngel ve Ezgi Eyüpoğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıkt

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği veren oyuncu Ezgi Eyüpoğlu, Melisa Döngel ve Mümine Senna Yıldız'ın testleri pozitif çıkarken oyuncu İrem Sak'ın testi negatif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüphelilerin tahlil sonuçları çıktı. Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu ve Mümine Senna Yıldız'ın Adli Tıp Kurumu'nca alınan örneklerde 'kokain' maddesi pozitif çıkarken, İrem Sak'ın test sonucu ise negatif çıktı.