Ünlü Oyuncular hakkında Hapis Cezası İsteği

Beyoğlu'ndaki restoranda çıkan kavgaya ilişkin sinema ve dizi oyuncusu Ufuk Bayraktar ile arkadaşı Volkan Akbaş hakkında 11 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Ahmet P. "müşteki", Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, şüpheliler Bayraktar ve Akbaş'ın müşteki Ahmet P'ye ait işletmeye giderek bir süre oturdukları ve toplantı yapmak istediklerini söyledikleri ifade edildi.

Müşteki Ahmet P'nin şüphelilerin yanına gittiğinde Ufuk Bayraktar'ın, ekranında "Kartlar yeniden dağıtılıyor, oyunda biz de varız." yazılı telefonu gösterdiği, "Bu işletmeye çökmeye çalışıyorlar, mahallemizin gençleri burayı korusun, siz onlara haftalık 25 bin lira para verin. Onların WhatsApp grupları var. Bütün mahalle bu çocukların, ben onlar para kazansın diye söylüyorum." diyerek müştekiden "koruma" adı altında para istediği anlatıldı.

İddianamede, müştekinin bunu kabul etmemesi üzerine şüphelinin fiyatı haftalık 10 bin liraya kadar düşürdüğü ancak Ahmet P'nin kendilerini polisin koruyacağını söyleyerek bu talebi reddettiği belirtildi.

Şüpheli Ufuk Bayraktar'ın ise bu kez "Sonra görüşeceğiz." diyerek diğer şüpheliyle mekandan ayrıldıkları kaydedilen iddianamede, olayın ardından geçen sürede şüphelilerin birkaç kez daha mekana geldikleri, daha sonra bir ay kadar görünmedikleri, son olarak 20 Ağustos'ta yeniden geldiklerinde Bayraktar'ın sinirli şekilde müştekiye kendisiyle konuşmak istediğini söylediği kaydedildi.

İddianamede Bayraktar'ın müştekiye kendisiyle konuşmak istememesi üzerine "Seni burada barındırmayacağım, görürsün." diyerek saldırıp yumrukla vurduğu, olayın ardından Ahmet P'nin polis çağırdığı, şüpheli Volkan Akbaş'ın müştekinin yanına gelerek "Şikayetini geri çek, ben hallederim konuyu." dediği ve üzerinde baskı kurmaya çalıştığı bildirildi.

Müşteki Ahmet P'nin ek ifade vererek Bayraktar'ı yanlış anlamış olabileceğini belirttiği ve şikayetinden vazgeçtiği kaydedilen iddianamede, şüphelilerin eylem ve fikir birliği içinde müştekiye karşı "birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde yağmaya teşebbüs" suçunu işledikleri hususunda yeterli şüpheye ulaşılarak haklarında kamu davası açılması yoluna gidildiği ifade edildi.

İddianamede, şüpheliler Ufuk Bayraktar ile Volkan Akbaş'ın "iş yerinde birden fazla kişi ile birlikte yağmaya teşebbüs" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 11 yıl 4'er aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.