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Ünlü Oyuncu Tuncay Akça Kalp Krizi Sonucu Vefat Etti

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Hababam Sınıfı serisindeki 'Bacaksız' rolüyle tanınan ünlü oyuncu Tuncay Akça, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Türk sinemasının önemli bir ismi olan Akça, sanata ve sinemaya olan sevgisiyle biliniyordu. Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

"Hababam Sınıfı" serisinde oynadığı "Bacaksız" rolü ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Tuncay Akça, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Akça'nın vefatına ilişkin AA muhabirine konuşan Film-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Türk sinemasının önemli bir değerini kaybettiğini belirterek, "Çok üzgünüz. Yaşı 60 olmasına rağmen çocuk ruhlu birisiydi. Neşesini hiç kaybetmedi. Hayatı boyunca hep kendinden çok başkalarını düşündü, öyle yaşadı. Sanatı, sinemayı çok seven birisiydi. Çok kıymetli bir ismi erken yaşta kaybettik." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde ikindi namazının müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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