Ünlü Oyuncu Tekin Temel Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Mert ORDU/İSTANBUL, -TİYATRO, sinema ve dizi oyuncusu Tekin Temel 56 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Temel'in cenazesi Refiye Soyak Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tekin Temel kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.Daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı bilinen Temel 56 yaşında vefat etti. Ünlü oyuncu için Refiye Soyak Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede taziyeleri oğlu Oğul Temel ve ağabeyi Tuna Temel kabul etti. Cenaze törenine Temel'in sanatçı arkadaşları Işıl Mete, Esma Hazal Kalaycı, ailesi ve ailenin yakınları katıldı.Cenazeye katılımın az olması dikkatlerden kaçmadı. Temel'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'HEM ÇOK ÜZGÜNÜZ HEM ÇOK ŞAŞKINIZ'

Cenaze törenine katılan oyuncu Işıl Mete, "Hem çok üzgünüz hem çok şakınız hiç beklemediğimiz bir şey. Allah rahmet eylesin diyoruz Nurlar içinde yatsın" dedi.Oyuncu Esma Hazal Kalaycı ise, "Çok üzgünüz hepimiz onu çok seviyorduk. Ondan çok şey öğreniyorduk sette, değerli bir oyuncumuz çok üzgünüz mekanı cennet olsun. Biz baba kız oynuyorduk. Av sahnelerimiz vardı. Çok keyifli neşeli bir insandı. Sete sürekli keyif ve neşe getiren bir insandı. Herşeyi paylaşıyorduk ve ona soruyorduk. Onu bir üstat gibi görüyorduk zaten. O yüzden hala çok şaşkınız sabah aldık haberi" şeklinde konuştu.