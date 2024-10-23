Üye Girişi
Haberler

Ünlü Oyuncu Tekin Temel Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Ünlü Oyuncu Tekin Temel Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tekin Temel, 56 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cenazesi Refiye Soyak Camii'nde kılınan namazın ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi. Oğlu ve ağabeyi taziyeleri kabul etti.

Mert ORDU/İSTANBUL, -TİYATRO, sinema ve dizi oyuncusu Tekin Temel 56 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Temel'in cenazesi Refiye Soyak Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tekin Temel kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.Daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı bilinen Temel 56 yaşında vefat etti. Ünlü oyuncu için Refiye Soyak Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede taziyeleri oğlu Oğul Temel ve ağabeyi Tuna Temel kabul etti. Cenaze törenine Temel'in sanatçı arkadaşları Işıl Mete, Esma Hazal Kalaycı, ailesi ve ailenin yakınları katıldı.Cenazeye katılımın az olması dikkatlerden kaçmadı. Temel'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'HEM ÇOK ÜZGÜNÜZ HEM ÇOK ŞAŞKINIZ'

Cenaze törenine katılan oyuncu Işıl Mete, "Hem çok üzgünüz hem çok şakınız hiç beklemediğimiz bir şey. Allah rahmet eylesin diyoruz Nurlar içinde yatsın" dedi.Oyuncu Esma Hazal Kalaycı ise, "Çok üzgünüz hepimiz onu çok seviyorduk. Ondan çok şey öğreniyorduk sette, değerli bir oyuncumuz çok üzgünüz mekanı cennet olsun. Biz baba kız oynuyorduk. Av sahnelerimiz vardı. Çok keyifli neşeli bir insandı. Sete sürekli keyif ve neşe getiren bir insandı. Herşeyi paylaşıyorduk ve ona soruyorduk. Onu bir üstat gibi görüyorduk zaten. O yüzden hala çok şaşkınız sabah aldık haberi" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kültür Sanat Tekin Temel Kalp Krizi Magazin Güncel Sinema Kültür Sanat Dizi

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama

 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya paylaştı! İşte TUSAŞ'taki saldırıya ilişkin son durum raporu
TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme

Hain saldırı sonrası sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuruluş Osman neden yok, Kuruluş Osman yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? YouTube bugün açılır mı? 23-24 Ekim YouTube düzeldi mi? Bugün dizi yayınlanacak mı, diziler ertelendi mi 23 Ekim Çarşamba? Erişim engeli ne zaman kalkacak? Sosyal medya çöktü mü 23 Ekim Çarşamba? YouTube neden açılmıyor? 23 Ekim YouTube çöktü mü? İnternet çöktü mü? 23 Ekim Turkcell, Türk Telekom internet neden çekmiyor, çöktü mü? Twitter çöktü mü, ? 23 Ekim Çarşamba Twitter kapandı mı, neden açılmıyor? TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ? Tiktok'a neden girilmiyor? Tiktok'a erişim engeli mi getirildi? Twitter (X) çöktü mü? 23 Ekim Twitter'a ne oldu, neden girilmiyor? Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 23 Ekim Facebook'a neden girilmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.