Ünlü oyuncu İznik'te ihaleyi kaybetti - Haberler

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Ünlü oyuncu İznik'te ihaleyi kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ünlü oyuncu İznik'te ihaleyi kaybetti

İznik'teki arazisini genişletmek isteyen ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, hazine arazisi için girdiği ihaleyi kaybetti.

İZNİK, BURSA (İHA) - İznik'teki arazisini genişletmek isteyen ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, hazine arazisi için girdiği ihaleyi kaybetti.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesinden arazi alan ünlü oyuncu Düzyatan, yerini genişletmek istedi. İznik Milli Emlak'ta gerçekleştirilen ihaleye koltuk değnekleriyle gelen oyuncu, 60 bin lira ile başlayan ihaleyi, 550 bin lira ile en yüksek fiyat veren Aziz Çalık'a kaybetti. 2 dönüme yakın olan arazi için gelen ünlü oyuncu ile hayranları fotoğraf çekindi.

(İlkay Altay - Mehmet Buldu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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