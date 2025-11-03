Haberler

Ünlü Oyuncu Engin Çağlar Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Yeşilçam'ın tanınmış oyuncularından Engin Çağlar, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü ve avukatları, Çağlar'ı kazanın sorumlusuz olarak gösterdi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Önceki akşam Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen bir motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Engin Çağlar'la ilgili soruşturma devam ederken, hem sanık hem avukatları ünlü oyuncuyu suçladı. Berkay Orhan isimli sürücü, korna çaldığını belirterek, "Arkasına bakmadan devam etti, ben de çarptım" derken, avukatları ünlü oyuncunun kör noktadan müvekkillerinin önüne atladığını savundu. Ayrıca Çağlar'ın 85 yaşında olması nedeniyle duyma ve hareket yeteneğinin kısıtlı olduğunu, üzerinde koyu renkli kıyafetler olduğunu belirterek, "kendini bir anda müvekkilin önüne atmıştır, kendisi olayda asli kusurludur, müvekkilim tali kusurludur" dedi. Motosikletli Berkay Orhan tutuklandı.

'Kadın Değil Baş belası', 'Kınalı Yapıncak', 'Feride', 'Makber', 'Bana Derler Fosforlu', 'Vatansızlar" ve 'Rüyalar Gerçek Olsa' gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan Engin Çağlar (85), cuma akşamı Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen bir motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Engin Çağlar. dün Şişli Camiinde cenaze namazının ordandan Zinzirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Ediz Hun:  65-70 kilometre hızla gelen motosiklet var. Motosikletler girilmez işaretli yerlere giriyorlar. Olmaz!

Cenazeye katılan Yeşilçam oyuncularından Ediz Hun, "İyi bir aile babası, iyi bir eş, mükemmel bir insandı. Çok da katkıları var sinemaya. Tam bir sinema insanıydı. Hakikaten çok üzgünüm. Olmaması gereken bir şey. Onda da belki hata olabilir. Acil bir işi vardı herhalde ama öbür tarafta da 65-70 kilometre hızla gelen motosiklet var. Motosikletler girilmez işaretli yerlere giriyorlar. Olmaz. Motosikletler hem kendileri için hem de herhangi bir çarpışmada tehlike arz ediyor. Motosikletlere bir kaide, disiplin getirilmesi lazım. Her gün kaza oluyor" diyerek motosiklet kazalarına dikkat çekti.

Hem motosiklet sürücüsü hem avukatları Engin Çağlar'ı suçladı

Çağlar'ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, hem sanık hem avukatları ünlü oyuncuyu suçladı. Berkay Orhan (21)  isimli sürücü, korna çaldığını belirterek, "Arkasına bakmadan devam etti, ben de çarptım" derken, avukatları ünlü oyuncunun kör noktadan müvekkillerinin önüne atladığını savundu. Ayrıca Çağlar'ın 85 yaşında olması nedeniyle duyma ve hareket yeteneğinin kısıtlı olduğunu, üzerinde koyu renkli kıyafetler olduğunu belirterek, "kendini bir anda müvekkilin önüne atmıştır, kendisi olayda asli kusurludur, müvekkilim tali kusurludur" dedi.

Avukatları: "Bir anda müvekkilin önüne atmıştır, kendisi olayda asli kusurludur, müvekkilim tali kusurludur"

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan Berkay Orhan'ın hakimlik ifadesinde "duramayacağımı anladığımda korna ve selektör yaptım, o arkasına bakmadan devam etti, ben de çarptım" dediği, avukatlarının da "müvekkilin önüne atlıyor, kör noktadan müvekkilin önüne geliyor, bu durumda müvekkilin herhangi bir kusuru bulunmamaktadır", "(Engin Çağlar) 85 yaşında olup görme duyma ve hareket kabileyitinin de yaşına bağlı olarak kısıtlı olduğu ve bu sebeple kazanın meydana geldiği kanaatindeyiz, müvekkil sabit ikametgah sahibidir, kaçma şüphesi yoktur, delilleri karartma ihtimali de yoktur...  (Engin Çağlar) ... üzerinde koyu renkli kıyafetler var, müvekkilin onu uzaktan görmesi çok zor, arabaların çok sık geçtiği bir yoldur, kendini bir anda müvekkilin önüne atmıştır, kendisi olayda asli kusurludur, müvekkilim tali kusurludur" sözleriyle ünlü oyuncuyu suçladıkları öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
