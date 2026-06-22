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Türk modasının "Madam Z"si Zühal Yorgancıoğlu, İzmir'de hayatını kaybetti

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İzmirli moda tasarımcısı Zühal Yorgancıoğlu (Madam Z), 100 yaşında yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi 25 Haziran'da toprağa verilecek.

İzmirli moda tasarımcısı Zühal Yorgancıoğlu, 100 yaşında yaşamını yitirdi.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Balçova ilçesindeki evinde hayatını kaybeden Yorgancıoğlu'nun cenazesinin, 25 Haziran'da Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Urla İskele Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Zühal Yorgancıoğlu kimdir?

"Madam Z" olarak tanınan Yorgancıoğlu, 1926 yılında İzmir'in Bayraklı ilçesinde doğdu.

Henüz 8 yaşındayken bez bebeklerine elbise dikmeye başlayan Yorgancıoğlu, ortaöğretimini İzmir'de tamamladı. İzmir Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'nin ardından Ankara Kız Meslek Yüksek Okulu'nda sanat ve tasarım eğitimi alan Yorgancıoğlu, 1947 yılında mezun oldu.

1946 yılında resim öğretmeni Mehmet Yorgancıoğlu ile evlenen Zühal Yorgancıoğlu'nun Faruk, Haluk ve Müberra adında üç çocuğu bulunuyor.

Eşinin iş yerinde sanat öğretmenliği ve tasarım çalışmaları yapan Yorgancıoğlu, 1961 yılında ABD'ye giderek Maryland Güzel Sanatlar Akademisi'nde moda tasarımı eğitimi aldı. Bu dönemde Washington Post için moda çizimleri hazırlayan Yorgancıoğlu, eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek kendi atölyesini kurdu.

Türk kültürünü ve geleneksel sanatlarını moda aracılığıyla dünyaya tanıtmayı amaçlayan Yorgancıoğlu, ilk defilesini 1963 yılında gerçekleştirdi.

Yorgancıoğlu'nun tasarımlarını ABD Başkanı Ronald Reagan'ın eşi Nancy Reagan, John F. Kennedy'nin eşi Jackie Onassis, Linda Gray, Lindsay Wagner, Dalida'nın yanı sıra Ajda Pekkan, Emel Sayın, Nükhet Duru, Sibel Can, Müzeyyen Senar, Hülya Avşar gibi isimler de kullandı.

Gazeteci Edgar Schneider'in kendisi için kullandığı "Madam Z" unvanıyla anılan Yorgancıoğlu, Türk modasının uluslararası alanda tanınmasına katkı sağlayan isimler arasında yer aldı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
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