(İSTANBUL) - Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu tespit edilen Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması" devam ediyor.

Başsavcılık, yurt dışında olduğu tespit edilen Acun Ilıcalı'nın ortağı, Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.