Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz, Serbest Bırakıldı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan işletmeci Umut Evirgen ve 'Kütüphane' mekanının müdürü Ali Yaşar Koz, savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
(İSTANBUL) Ünlü isimlere yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alınan işletmeci ve yapımcı Umut Evirgen ile "Kütüphane" isimli mekanın müdürü Ali Yaşar Koz, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
İşletmeci ve yapımcı Umut Evirgen ile "Kütüphane" isimli mekanın müdürü Ali Yaşar Koz, ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında dün akşam gözaltına aınmıştı. Söz konusu isimler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Evirgen ve Koz, savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.