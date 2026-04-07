Ünlülere Yönelik Yeni Operasyon Düzenlendi: 9 İsim Gözaltında

Güncelleme:
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol ve Mustafa Ceceli'nin bulunduğu 9 ünlüye yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı işlemleri gerçekleştirdi.

Ünlülere yönelik "uyuşturucu" iddiasıyla yürütülen operasyonlara bu sabah bir yenisi eklendi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı "uyuşturucu" soruşturması kapsamında aralarında Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli'nin de bulunduğu 9 isme yönelik gözaltı işleminin gerçekleştirildiğini açıkladı. Başsavcılık açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'yle koordineli olarak yürüttüğü 'kamuoyunca bilinen şahıslara' yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen aşağıda isimleri yazılı şüpheliler hakkında, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda 7 Nisan 2026 tarihinde eş zamanlı olarak yakalama, arama-el koyma işlemleri icra edilmiş olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Z.Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu, İlkay Şencan"

Kaynak: ANKA
