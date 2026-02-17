Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Fuhuş ve Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 şüpheliyi hedef alan bir operasyon düzenledi. Gözaltına alınanlar arasında ünlü sanatçılar Kaan Tangöze ve Murat Dalkılıç'ın da bulunduğu 17 kişi yer alıyor.

(İSTANBUL)- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda  17 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınanlar arasında Duman grubu solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç ve Kemal Doğu gibi isimler yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhuşa teşvik ve aracılık etme" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından şüpheli 25 kişi hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, talimat doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon sonucunda 17 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, gözaltına alınan isimler şöyle:

"İş insanı Hakan Tunçelli, şarkıcı Sırrı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, işletmeci Murat Öztür, Murathan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı,  İsmail Hacıoğlu ve Furkan Koçan."

