Ünlü grubun konserinde gençler uyuşturucuya karşı uyarıldı

Narkotik polisi Dedublüman konserinde binlerce gence "Uyuma" dedi

BURSA - Bursa'da ünü müzik grubu Dedublüman konserine narkotik polisleri damga vurdu. Binlerce gencin hınca hınç doldurduğu açık hava sahnesinde müzik grubu öncesi sahneye çıkan Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahneden "Uyuma, gençliğine sahip çık" diye haykırdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber" ve "Uyuma" projelerinin tanıtımı için kolları sıvayan Bursa Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipeleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Açık Hava Sahnesinde ünlü müzik grubu Dedublüman konserine damga vurdu. Konser öncesi sahneye çıkan Narkotik polisleri, 5 binin üzerindeki gence uyuşturucunun zararlarından bahsedip "Uyuma grnçliğine sahip çık" dedi.

"En İyi Narkotik Polisi Anne" "Narkorehber" projelerinden de bahseden Narkotimler gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Öte yandan Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan uyuşturucu ile mücadele eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri çerçevesinde 19 ayrı faaliyette 8 bin 470 vatandaşa el broşürü dağıtılarak bilgilendirme yapıldığı bildirildi.