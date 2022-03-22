- Ünlü Alman Tenisçi Becker, İngiltere'de hakim karşısına çıktı

LONDRA - Ünlü Alman Tenisçi Boris Becker, Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Arbuthnot Latham & Co Bankası'nın geçtiğimiz yıllarda açtığı alacak davasında iflasına karar verilen 6 Grand Slam şampiyonu ünlü Alman Tenisçi Boris Becker, Pazartesi günü tekrardan Londra'da bulunan Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 17 yaşında tek erkeklerde zafere ulaşan en genç şampiyon ünvanını elinde bulunduran Becker'ın, Nijerya'da gerçekleştirdiği yatırımların kötü yönde ilerlemesi ve eski eşlerine ödediği milyonlarca dolarlık tazminatlar sebebiyle iflas ettiği belirtilirken, Becker sabah saatlerinde mahkeme salonuna kız arkadaşı birlikte el ele geldi. Becker, Southwark Kraliyet Mahkemesi'ne girmek için kuyrukta kız arkadaşıyla birlikte bekledi. Banka hesaplarında gerçekleştirdiği yüksek miktardaki paraları farklı yollarla aklamaya çalışmaktan yargılanan 54 yaşındaki ünlü Tenisçi Becker mahkeme sırasında Almanca çevirmen eşliğinde savunmasını gerçekleştirdi. Mahkemede görevli Savcı Rebecca Chalkley yaptığı açıklamada, "Bay Becker'ın bazı malvarlıklarıyla ilgili olarak dürüst olmayan bir şekilde hareket ettiği, çeşitli şekillerde varlıkların tanımlanmasından sorumlu olanlardan etkili bir şekilde saklandığı veya bu kişilere erişilememiştir" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Chalkley, " Becker'ın bunu iflas anlaşması tarihinden önce ve sonra bunu ifşa etmeyerek, sağlamayarak, teslim etmeyerek ya da varlıkları veya değerli şeyleri saklayarak" yaptığını vurguladı. Sabah saatlerinde başlayan mahkemenin, bir kaç hafta daha süreceği belirtildi.