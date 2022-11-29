Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÜNİVERSİTEYE AİT ARAÇTAN 74 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Güncel Haberler

ŞANLIURFA'da bir vakıf üniversitesine ait resmi plakalı araçta yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon TL olan toplam 74 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da bir vakıf üniversitesine ait resmi plakalı araçta yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon TL olan toplam 74 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda bir vakıf üniversitesine ait resmi plakalı aracı durdurdu. Şüpheli araçta eğitimli köpek ile yapılan aramada 7 valiz içinde 98 paket halinde 53 kilo skunk ile 29 paket halinde 21 kilo 350 gram toz esrar ele geçirildi. Piyasa değeri toplam 3 milyon TL olan uyuşturucuya el koyan polis, sürücü ile şüpheli araca öncülük yapan 34 EYJ 640 plakalı aracın sürücüsünü gözaltına aldı. 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title