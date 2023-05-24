Üniversitelilerden karada ve suda giden İHA

Üniversitelilerden karada ve suda giden insansız hava aracı

BAŞKENT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği öğrencileri, arama-kurtarma ve askeri operasyonlarda kullanılabilecek, karada, havada ve suda gidebilen insansız hava aracı (İHA) geliştirdi.

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencileri Zeki Bilgay Solak, Onur Ateş, Umut Can Uğurlu, Baran Paruldar, öğretim üyeleri Dr. Emre Koç ve Dr. Andaç Töre Şamiloğlu ile birlikte havada, karada ve suda gidebilen İHA geliştirdi. Öğrencilerin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu desteğinde geliştirdiği İHA, hem suda, hem de karadaki her türlü arama kurtarma operasyonları ile güvenlik ve çeşitli suçlara yönelik operasyonlarda da kullanılabiliyor. Aynı anda havada, karada ve suda gidebilen İHA, bina içi gibi kapalı ortamlarda da ilerleyebiliyor ve engellerden korunarak operasyonları tamamlayabiliyor. Su üstünde ve su altında tekerleriyle yüzebilen bir yapıda tasarlanan döner kanatlı İHA; bu özelliğiyle göl, deniz, baraj, liman gibi yerlerde kritik operasyonlarda görev alabilecek.

Güvenli düşüş testlerinin sürdüğünü belirten Solak, "Şu anda 5 metrede tasarladığımız güvenli düşüşü 10-20-30 metre gibi kademeli şekilde artırabiliriz. Geliştirdiğimiz İHA hibrit bir şekilde ilerleyebiliyor. Hibrit bir şekilde ilerlemesi diğer projelerden ayıran en önemli özelliği. Suya iniş yapıp, karaya geçiş yapabiliyor. Karada birbirinden bağımsız iki tekeri ile beraber hareketini sağlayabiliyor. Suyun üzerinden havaya kalkışını gerçekleştirebiliyor ya da karadan havaya kalkışını yapabiliyor. Hibrit bir şekilde farklı ortamlardan farklı ortamlara geçişini yapabiliyor. Pilot ile sürüşünü gerçekleştirebiliyoruz ya da içerisine yüklediğimiz tam otonom sürüş desteği var. Buraya bilgilerini yükleyeceğimiz görev ile tam otonom bir şekilde pilotsuz da görevini icra edebilmektedir. Projemiz tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlandı" diye konuştu.