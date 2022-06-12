Son 2 ayda 4 öğrencisi intihar eden Akdeniz Üniversitesi, olaylarla ilgili harekete geçti - Haberler

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Son 2 ayda 4 öğrencisi intihar eden Akdeniz Üniversitesi, olaylarla ilgili harekete geçti

Demirören Haber Ajansı - Semih Ersözler - Güncel
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Antalya'da 3 öğrencinin yurtta, 1 öğrencinin de evde intihar etmesinin ardından Akdeniz Üniversitesi harekete geçti. Üniversite, intiharla ilgili komisyon kurulduğunu ve araştırmaların sürdüğünü dile getirdi.

Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi'nin 3 öğrencisinin yurtta, 1 öğrencisinin de evinde intihar etmesi büyük üzüntü yarattı. Üniversiteden konuyla ilgili hem resmi açıklama hem de adım geldi. AÜ Rektörlüğü, sorumluluk ve yetki alanlarında olmamasına rağmen konuyu hassasiyetle incelediklerini açıkladı.

"TÜM ÜNİVERSİTE CAMİAMIZIN BAŞI SAĞOLSUN"

AÜ Rektörlüğü sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Öğrenci yurtlarında son dönemde yaşanan intihar olayları toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi bizlerde de büyük üzüntüye neden olmuştur. Yaşanan acı kayıplar için kıymetli öğrencilerimizin ailelerine, arkadaşlarına ve tüm üniversite camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Son 2 ayda 4 öğrencisi intihar eden Akdeniz Üniversitesi, olaylarla ilgili harekete geçti

"KOMİSYON OLUŞTURULMUŞTUR"

Hepimizi derinden sarsan bu olaylarla ilgili gerekli inceleme yapılması için geçtiğimiz hafta içerisinde bir komisyon kurulmuştur. Komisyonumuz sorumluluk ve yetki alanımızda olmamasına rağmen vakaların gerçekleştiği yurtlardaki incelemelerin yapılabilmesi için olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi ve de önleyici tedbirlerin alınabilmesi amacıyla çalışmalarını devam ettirecektir."

İşte üniversite tarafından yapılan o açıklama:

Son 2 ayda 4 öğrencisi intihar eden Akdeniz Üniversitesi, olaylarla ilgili harekete geçti

Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Güncel

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Yorumlar (3)

Bulent :

Ülkücüler niye intihar eder.

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juzen sari:

sosyal medyada çıkmasa tepki çekmese kimsenin umrunda olmayacak çok şükür sosyal media var insanlar haberdar oluyor

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Eğrioturdoğrukonuş:

Sıcaklar intiharları tetikliyor.

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