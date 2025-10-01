Üniversitede Taciz İddiası: Öğrenci Şikayet Etti, Öğretim Üyesi Görevden Uzaklaştırıldı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi, bir kız öğrencisine cinsel içerikli mesajlar göndermekle suçlanarak görevden uzaklaştırıldı. Olay Yükseköğretim Kurulu'na bildirildi.
BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) görevli Dr. Öğretim Üyesi M.B., bir kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı.
MAKÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi yönetimine başvuran bir kız öğrenci, Dr. Öğretim Üyesi M.B.'nin kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasında bulundu. Bunun üzerine MAKÜ yönetimi M.B.'yi görevden uzaklaştırarak durumu Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bildirdi. M.B. hakkındaki kararın YÖK Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verileceği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel