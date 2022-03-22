Üniversitede kalp krizi geçiren rektör yardımcısı yaşamını yitirdi - Haberler

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Üniversitede kalp krizi geçiren rektör yardımcısı yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı - Aleyna Keskin - Güncel
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Üniversitede kalp krizi geçiren rektör yardımcısı yaşamını yitirdi

TRABZON'da Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu (73), rektörlük binasındaki odasında geçirdiği kalp krizi sonucu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TRABZON'da Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu (73), rektörlük binasındaki odasında geçirdiği kalp krizi sonucu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, sabah saatlerinde geldiği üniversitenin rektörlük binasındaki odasından uzun süre çıkmadı. Durumdan şüphelenerek odaya giren rektörlük görevlileri, Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu'nu yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine üniversiteye gelen sağlık ekibince ilk müdahale bulunulan Bocutoğlu, ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Bocutoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bocutoğlu, görev yaptığı üniversitede düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.


Üniversitede kalp krizi geçiren rektör yardımcısı yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı / Aleyna Keskin - Güncel

Avrasya Üniversitesi, Kalp Krizi, Rektör, Güncel, Haberler

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