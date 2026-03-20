KDK'den "otoparkta meydana gelen araç hasarından idare sorumludur" kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir üniversite otoparkında yerinden çıkan mazgal nedeniyle aracın hasar görmesinden idari kurum niteliğindeki üniversitenin hukuken sorumlu olduğuna ve zararı karşılaması gerektiğine karar verdi.

KDK'nin kararına göre, bir üniversite yerleşkesi içerisindeki otoparka aracını park etmek isteyen kişinin aracı, yerinden çıkan yağmur suyu mazgalına takılarak hasar gördü.

Olay anına ilişkin görüntüleri elde eden ve aracında oluşan hasarı fotoğraflayan kişi, idarenin bakım, denetim ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu otopark altyapısındaki eksiklikten kaynaklanan zararının tazmini talebiyle üniversite idaresine başvurdu. Üniversite, "otopark altyapısında eksiklik bulunmadığını, gerekli incelemelerin zamanında yapıldığını" ileri sürerek, talebi reddetti.

Kişi, olağan kullanım koşullarında ve düz zeminde seyir halindeyken mazgalın yerinden çıkmasının, "sürücü kusurundan değil, sabitleme, montaj, bakım ve denetim eksikliğinden" kaynaklandığını belirterek, aracında oluşan 10 bin 141 lira zararın tarafına ödenmesi talebiyle KDK'ye başvurdu.

Yaşanan olayda üniversitenin "hizmet kusuru" bulunduğunu tespit eden KDK, başvurucunun aracında meydana gelen zararın karşılanması adına ilgili üniversite rektörlüğüne tavsiye kararı verdi.

Kararın gerekçesinden

KDK'nin kararında, otoparkın, üniversite yönetiminin sorumluluğunda bulunduğu, otopark alanındaki yağmur suyu mazgalının periyodik bakım ve kontrollerinin de üniversite tarafından yapılması gerektiği ifade edildi.

Araçta hasara sebebiyet veren mazgalın yerinden çıkmasını engelleyecek teknik tedbirlerin olay öncesinde alınmadığı, bu tehlikeye karşı uyarıcı işaretleme yapılmadığı, bu yönüyle üniversitenin "hizmet kusuru işlediği" aktarılan kararda, idari kurum konumundaki üniversitenin meydana gelen zarardan hukuken sorumlu olduğu bildirildi.