Kazada yaralanan üniversiteli Bartu yaşam savaşını kaybetti
Burdur'un Bucak ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisi Bartu Efe Zengin, 9 gün süren tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Zengin'in organlarının bağışlandığı öğrenildi.

BURDUR'un Bucak ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisi Bartu Efe Zengin (21), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 1 Mart saat 00.30 sıralarında Burdur- Antalya kara yolunun Bucak ilçesi Susuz köyü yakınlarında meydana geldi. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Bartu Efe Zengin yönetimindeki 15 SE 803 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik uyarı levhalarına çarptı. Kazada yaralanan Zengin, Bucak Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Bartu Efe Zengin, dün saat 16.00 sıralarında hayatını kaybetti. Ailesinin, Zengin'in organlarını bağışladığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
